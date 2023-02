Ragadozók, valószínűleg aranysakálok garázdálkodnak az utóbbi hetekben Csataszögön. Több helybeli is döbbenten tapasztalta, hogy kutyáját az esti, éjjeli időszakban valami megtámadta, s emiatt több házőrző is elpusztult. Néhány tetemből evett is a támadó.

Pályázatot nyújtott be a napokban Örményes önkormányzata a polgármesteri hivatalban működő számítógépek cseréjére, fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre, valamint napelemmel működő vízforgatóra. Az új eszközökre a hatékonyabb munkavégzés, és az energiatakarékosság miatt van szüksége a településnek.

Összeütközött egy kisteherautó és egy kamion Kisújszállásnál.

Hazaérkezett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kutató-mentő csapata, a Hunor Törökországból hétfőn kora hajnalban, az egység 17 túlélőt - köztük három gyermeket - mentett ki és 29 holttestet emelt ki a romok alól a földrengés sújtotta országban.

Márciusig minden szolnoki rászoruló család hozzájut a tűzifához.

Egy fedél nélküli sem hűlt ki idén télen Szolnokon.

Hat férőhelyes, korszerű mini bölcsődét adtak át Pusztamonostoron.

Különleges megbízatást kapott a tiszatenyői ostorkészítő mester.

Szerencsésen hazaért a zagyvarékasi Életjel is Törökországból.