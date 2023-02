– Néhány hét múlva fejeződnek be a Nagykőrösi út 3. szám alatt található Civil Ház felújítási munkálatai. Az épület – központi fekvéséből adódóan – igazi ékszerdoboza lesz Abonynak – tájékoztatta hírportálunkat létesítmény átalakításáról a városháza sajtóreferense. Lőrinczy Veronika hozzátette, a megszépülő házat már most nagy örömmel csodálják a járókelők, hiszen nem csak a felépítményt, hanem a kerítést és az udvart is helyreállítják.