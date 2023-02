A Verseghy Ferenc Gimnáziumba látogatott a Szolnok-Tisza Rotary Club. A szolnoki gimnáziumba a szervezet Szolnok-Tisza Interact Clubja mutatkozott be azzal a céllal, hogy a Rotaryt és annak ifjúsági szervezetét népszerűsítsék a középiskolások körében.

– Ezzel is szeretnénk elősegíteni azt, hogy egyetemistává érett önkénteseink helyébe hasonlóan lelkes, a jószolgálati feladatok megszervezésében is örömet lelő fiatalokat találjunk. Ezúton is köszönjük Ősz Madda jelenlegi és Boda Marci előző évi interact elnökök aktív részvételét – tette közzé közösségi oldalán a Szolnok-Tisza Rotary Club.