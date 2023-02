A „Szolnoki Véső úti R.A.J.T.” című projekt megvalósításához 727,5 millió forint költségvetési támogatást biztosított a kormány a város önkormányzata részére.

A támogatásból a Véső úti sporttelep megközelítését szolgáló útszakasz átépítése valósult meg. A sporttelep déli, Bolt köz felőli bejáratánál beljebb körforgalom létesült. A Meggyes László utca egy rövid szakasza két sávosra történő szélesítéssel a körforgalomra csatlakozott, valamint a Horog utca déli szakasza 47 méter hosszúságban megújult a körforgalomig. A déli bejárat és a Penny közötti szakasz átépítése, szélesítése 180 hosszúságban megtörtént, így alkalmassá vált autóbusz közlekedésére is. A József Attila út – Indóház út kereszteződésétől a sporttelep déli bejáratáig 313 méter hosszan gyalogos- és kerékpárutat alakítottak ki. Új közvilágítás is épült a kereszteződéstől a körforgalomig.

Szalay Ferenc polgármester (balra) és Molnár Iván önkormányzati képviselő a helyszínen számolt be a részletekről

Fotós: Nagy Balázs

Szolnok önkormányzata jelenleg egy másik projekt megvalósításán is dolgozik a Véső úti Sporttelepen és annak környékén. A „Véső úti R.A.J.T.” című projektre 1,4 milliárd forint 100 százalékos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. E pénzből készül el a sporttelep belső úthálózata, parkolók, szakosztályi épület és a rendezvényház is.

Szalay Ferenc polgármester hangsúlyozta, egy olyan projekt valósult meg, ami egy nagyszabású komplex beruházás része, mely 4,5 milliárd forint értékű. Az említettek ennek az utolsó elemei. A teljes projektbe beletartozik az atlétika pálya, a lelátó, a vívó- és kosárcsarnok felújítsa, termálkút fúrása, hideg vizes kútfúrás, medencefelújítás és építés, nagy méretű parkoló létesítése, a fürdő mögött a régi központi épület teljes felújítása, a telep hátsó részén két teniszpálya felújítása, mellette öltözőépület kialakítása. És az említett projektek.

– Egész biztos, hogy ennek a térségnek a lakóingatlanjai értékesebbek lettek, a közbiztonság növekedett, és ezzel az útfejlesztéssel megoldható, hogy buszjárat érje el a Véső úti fürdőt és a sporttelepet – emelte ki a polgármester. – Most a menetrend elkészítése a feladat, illetve annak felmérése, hogy mely időszakban kell buszjáratot biztosítani a strandolóknak, illetve a sportolóknak.

A polgármester azt is megjegyezte, egy szülőnek annál nagyobb biztonságérzete nincs, mint hogy a gyermeke biztonságosan utazhat haza az edzésről, csak felszáll ott a buszra. A fürdőzőknek sem kell messziről cipelniük így a strandeszközöket.

– Azt gondolom, ez a szolgáltatás rendkívül sokat jelent a városnak. Sokan várják már, hogy a fürdő újra megnyisson, nyilván, a fűtési szezon végén a strand is beindulhat – mondta Szalay Ferenc.

Molnár Iván a térség képviselőjeként a boltközi útszakasz elkészültének örül legjobban.

– Az elmúlt tíz évben itt alig lehetett átmenni, nem volt közvilágítás, este nem mertek az emberek közlekedni, illetve minden tele volt szeméttel. Itt most egy szép út létesült, mellette kerékpárút, gyalogút, és szépen ki is van világítva. Végre ezt a körzetet is rendesen meg lehet közelíteni – fejezte ki elégedettségét.