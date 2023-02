Kovács Miklósné igazgató köszöntőjében elhangzott, január 9-én kezdte meg működését a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, amely a Györffy István Katolikus Általános Iskola tagóvodája, mintegy kistestvére az iskolának. Jelenleg két csoporttal működnek, a kisgyermekeket a legmodernebb környezetben várják, a hatalmas udvar pedig szabadtéri foglalkozásokhoz biztosít lehetőséget.

Az iskolások és óvodások műsora után dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldotta az épületet, majd Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szólt az ünneplőkhöz.

– Az elmúlt évek során olyan döntéseket hoztunk, amelyek valóban nagyon jelentősek voltak mind a társadalom, mind az egyházi közösségek szempontjából. Több száz óvoda épült, épül a Kárpát-medencében, több mint 1300 felújítására, bővítésére is sor kerül, ami a nemzet megerősítését is szolgálja. Köszönöm szépen karcagiaknak is az elmúlt több mint egy évtized hatalmas küzdelmét, amely kezdődött azzal, hogy elindult a katolikus iskola, folytatva azzal, hogy fel tudtunk újítani templomokat, zsinagógát, iskolákat, épült református és most katolikus óvoda. De építhetünk bármit, tehetünk bármit, ha a beltartalom, a lélek nincs ott, akkor nem volt értelme. Ha az egész életünket átjárja a közös gondolkodás egyházainkkal és a kereszténységgel, igenis meglesz az eredménye, ahogy Karcagon is – mondta az államtitkár.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is méltatta az esemény jelentőségét.