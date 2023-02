– Már általános iskolás koromban is szerettem segíteni, igazi közösségi ember voltam – árulta el a díjazott elnök. Az egyesületbe 1991-ben léptem be, 2006-ban én lettem az első szerződéses önkéntes, következő évben pedig már munkatársként dolgoztam. Elnöknek 2011 áprilisában választottak meg.

– Tizenkilenc évesen egy szomszéd csábított el a megyei látássérült szervezet rendezvényére, akkor még Alsószentgyörgyön laktam, nem Szolnokon. Bár vonakodtam elmenni, mint kiderült, nagyon jó a társaság. Ott ismertem meg Kerekes Géza bácsit, aki mély benyomást tett rám. Az ő emlékére indítottuk el a Fények vakondja pályázatunkat is – árulta el Pesti Zoltánné, akit mindenki csak Marcsinak hív.

Elnöki időszaka alatt jelentős előrelépések történtek az egyesület életében. Míg 2007-ben két látássérült munkavállalót foglalkoztattak, 2021-ben már 24 főre emelkedett a megváltozott munkaképességű kollégák létszáma. Most összesen 30 dolgozónak adnak munkát, emellett 13 állandó önkéntes is segíti őket.

Ma már három helyszínen is tevékenykednek. Szolnokon a Szántó körúti ügyfélszolgálatukon tanácsadó és információs szolgáltatásokat, jogsegélyszolgálatot, ingyenes masszázsszolgáltatást biztosítanak tagjaiknak, ezt az ingatlant 2017-ben sikerült megvásárolniuk.

A Hild Viktor úti irodához 2014-ben jutottak, itt ma már Elemi Rehabilitációs Központjuk működik, ahol 16 éven felüli, látásukat részben vagy teljesen elveszített személyeknek segítenek megtanulni boldogulni a mindennapokban, a közlekedéstől a főzésen át a Braille-olvasásig vagy az okostelefon használatáig.

A Móra Ferenc úti közösségi terükben kiscsoportos programokat tartanak, kluboknak, előadásoknak, kézműves foglalkozásnak, ad teret, és itt találhatók a kölcsönözhető könyveik is.

– Idén is megtartjuk szokásos nagy rendezvényeinket – számolt be a 2023-as évi terveikről az elnök. – Immár tizenkettedik alkalommal hirdettük meg a Fények vakondja elnevezésű országos irodalmi pályázatunkat, melynek eredményét ünnepségünkön hirdetjük ki. Idén is megrendezzük egészségnevelési napunkat, a fehér bot napját, valamint a karácsonyi záró programunkat. Továbbra is működtetjük az életmód klubunkat. Szeretnénk viszont több online előadást is tartani különféle, hétköznapi életünket érintő témában. Az Elemi Rehabilitációs Központunk szolgáltatásaira ráépítve szeretnénk majd a foglalkoztatási rehabilitációt is bevezetni.

Erre készülve hét munkatársunk, köztük én is, most végezzük a rehabilitációs mentor képzést.

– Ennek az a lényege, hogy például az olyanokat, akik felnőttként vesztették el látásukat, megtanítjuk, hogyan boldoguljanak megváltozott állapotukkal a mindennapi életben, majd ezt követően, akik szeretnének dolgozni, a foglalkoztatási rehabilitáció során elsajátítják a munkavállaláshoz szükséges ismereteket. Ez azoknak is hasznos, akik régebb óta vakok, de öt-tíz éve kikerültek már a munka világából. Velük is meg kell ismertetni, milyen elvárásai vannak manapság egy munkaadónak, hogyan kell egy önéletrajzot összeállítani, állásinterjúra jelentkezni és azon részt venni. Szakmailag ez most az idei évben a legfontosabb feladatunk.