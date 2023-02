Több fontos helyi fejlesztésre is kitér a városháza Fenntartható városfejlesztés Szolnokon és térségében (2021-2027) című tájékoztatója. Az összefoglalóból egyebek mellett az is kiderül, hogy a vármegyeszékhely legújabb beruházásai a Temető úti bölcsőde fejlesztéséhez, az Eszterlánc óvoda újjáépítéséhez, valamint a Temető és a Munkácsi úti orvosi rendelők korszerűsítéséhez köthetők. Kulcsszerepet kap e témán belül az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése is, melyre 336 millió forint áll rendelkezésre. Mint megtudtuk, a két elbírálás alatt álló pályázat a Kacsa úti óvoda fejlesztése (363 millió forint), illetve a Szolnok Napra kész! – középületek energetikai fejlesztése II. elnevezésű projektek (282 millió forint).