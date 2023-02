Több más napirendi pont mellett a városi rendezvénytervről is tárgyalt minapi ülésén az abonyi képviselő-testület. Pető Zsolt polgármester a téma kapcsán emlékeztetett: korábban felhívást tettek közzé a lakosság, a civil szervezetek, valamint a helyi intézmények körében, hogy tegyenek javaslatot az idei rendezvénytervre, illetve az eseménynaptárba kerülő programokra. December 31-ig be is érkeztek a elképzelések, melyeket a művelődési ház munkatársai táblázatba rendeztek.

– A tervezet elsősorban a hagyománnyá vált programokat tartalmazza. Ugyanakkor megjelenik benne a várossá válásunk 30. évfordulójára tervezett pünkösdi ünnepség is. Emellett újra megrendeznénk az Abonyi Vágtát – fogalmazott a polgármester.

Ezt követően Korbély Csabáné, a humánpolitikai bizottság elnöke kapott szót, aki, mint mondta, a rendezvénytervezetet összevont bizottsági ülésen is megvitatták.

A javaslatot változatlanul hagytuk, hiszen abban nagyrészt olyan megemlékezések vannak, amelyek állami ünnepekhez kötődnek és „bejáratott” abonyi rendezvények. Az eseménynaptárba az ezeken felüli alkalmakat és a civilek programjait egyaránt befogadtuk

– tájékoztatott a képviselő.

Miután hozzáfűzte, a civil szféra eseményeinek támogatására mintegy 2 millió 265 ezer forintot osztanának szét. Azt, hogy mire használnák fel a forrásösszeget, pályázati úton kell majd részletezniük az érintetteknek.