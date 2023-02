– Ha valaki még nem ismerné, mutassa be, mit kínál a diákoknak az MCC?

– A Mathias Corvinus Collegium huszonhat éve működik és foglalkozik tehetséggondozással az országon belül és már határainkon túl is az általános iskolás korosztálytól egészen az egyetemistákig, fiatal felnőttekig. Szolnokon az elsők között indult el 2015-ben a felső tagozatosoknak szóló Fiatal Tehetség Program (FIT), mely azóta kiegészült a Középiskolás Programmal (KP). Öröm számunkra, hogy nemcsak a megyeszékhelyről vannak tanulóink, s továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a környező településeken élők, tanulók számára is nyitottak a programjaink.

– Milyen lehetőségeket kínálnak a diákoknak? Pontosan kiknek, milyen korosztálynak?

– Képzési palettánk első lépcsője a FIT Program, ahova ötödik osztálytól várjuk a jelentkezőket. Tudni kell, hogy mi nem az iskolai tananyagot korrepetáljuk, hanem élménypedagógiai módszerekkel olyan tudást adunk át a gyerekeknek, amit a mindennapi élet során hasznosíthatnak. Az életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő kurzusokat tartunk szombatonként, amivel máshol nem biztos, hogy találkoznak. Megismerkedhetnek az egészségügyi tudatossággal, a környezetvédelemmel, a robotikával, az építészettel vagy akár pénzügyi világgal. Hasonlóan népszerűek a színház és film tematikája, a természettudományos kísérletek, ahogy az internet és a média is. Közösségben, együtt dolgoznak a gyerekek, amitől összetartó csapatok alakultak ki az évek során. Nyolcadik osztály után lehetőség van a tanulmányok folytatására a Középiskolás Programban, ami teljesen más a FIT-hez képest. A KP-ban a diákok kiválasztják azt az online kurzust, amiről tanulni szeretnének. Jellemzően ezek a legnépszerűbb egyetemi szakok (jog, közgazdaságtan, pszichológia, nemzetközi kapcsolatok, történelem) felvételijéhez nyújtanak segítséget, ugyanakkor szintén a mindennapi tudáshoz, vagy akár az érettségiben is hasznát veszik. Itt is fontosnak tartjuk a közösségépítést, ezért középiskolásként országosan rengeteg kiránduláson, túrán, külföldi tanulmányi úton vehetnek részt a diákok. Helyi szinten klub délutánokat szervezünk heti rendszerességgel, ahol cél a minőségi szabadidő eltöltése változatos szakmai, kulturális és készségfejlesztő programok segítségével, informális oktatási keretek között. Ilyenkor szokták megkérdezni a szülők, hogy mindez mennyibe kerül. Örömmel mondhatom, hogy minden képzési formában ingyen jutnak a tudásokhoz, programokhoz a diákok, sőt még nyelvet is tanulhatnak nálunk.

– Milyen évet zárta a szolnoki MCC? Hogyan értékeli 2022-t?

– A legfontosabb esemény az volt, hogy szeptemberben elindítottuk a Középiskolás Programot, ezáltal területileg is megnövekedtünk kissé, de szerencsére ezt a szokott helyszínünkön meg tudtuk oldani. Közben elkezdődtek a nyilvános szakmai előadásaink, ahol különböző témákban hívunk előadókat. Ezeknél az eseményeknél is törekedtünk a sokszínűségre, szeretnénk minél több érdeklődőhöz eljutni. A növekedéssel együtt járt a személyi állomány folyamatos bővítése, jó hír, hogy az új kollégák sikeresen felvették a ritmust. Rendszeres kiállítói vagyunk a Kutatók Éjszakájának, a Palacsintafesztiválnak, idén sikerült megjelennünk a Tiszavirág Fesztiválon és a Szolnok Város Napi rendezvényen. De szívesen sütöttünk tortát a Megye tortája rendezvényre vagy a 24 órás vetélkedő egyik állomásaként is örömmel tevékenykedtünk. Egyre több iskola hív meg pályaorientációs vagy tehetség napokra. Nyáron részt vettünk Esztergomban az MCC Feszten, ősszel pedig közel 250 fő részvételével nagyszabású családi napot tartunk a hozzánk járó diákok és szüleik számára. Ott egész napos elfoglaltságokkal szórakoztattuk őket a kézműves foglalkozástól elkezdve a néptáncbemutatón keresztül a gyerekneveléssel kapcsolatos pszichológiai előadásig.

– Beszéljünk a jelenről és a jövőről is! Mit terveznek 2023-ra?

– Ha a legközelebbi terveinket kell említenem, akkor jelenleg is tart a Középiskolai Program toborzása. Felvettük a középiskolákkal a kapcsolatot és reményeink szerint a hó végi jelentkezési határidőig sikerül eljutnunk a kitűzött iskolákba, osztályokba, bemutatni a fiataloknak a programot. Épp a napokban tartottunk rendhagyó kerekasztal-beszélgetést, mely sikeresnek bizonyult. Azért volt rendhagyó, mert az ingyenes filmvetítés után értékeltük szakértőinkkel az orosz-ukrán háború előzményeit, jelenlegi helyzetét. A kicsikről se feledkezzünk meg, hiszen ott most zárult a FIT Kaland Tehetségversenyre a jelentkezés, ahol idén az űrkutatás volt a téma. Talán sokan emlékeznek még rá, hogy tavaly az első két helyet szolnoki csapatok szerezték meg, akik közül többen csatlakoztak a FIT Programhoz. A leendő ötödik osztályos toborzásunk tavasszal indul, szintén minden iskolát meglátogatunk, személyesen mutatják be kollégáik a képzésünket. Érdemes lesz figyelemmel követni minket, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan, idén is tervezünk nyílt napokat. Szeretnénk, ha a szakmai előadásainkra minél több érdeklődő eljönne, megismernének minket. Mivel nyolc éve „indultunk el”, most fog érettségizni az első FIT-es évfolyam. Bízunk abban, hogy valamelyik volt diákunk bekerül az Egyetemi Programba (EP) az általa választott egyetemi városban. A legnagyobb tervünk pedig, hogy megtaláljuk azt a végleges helyet valahol Szolnok belvárosában, ahol méltóképpen tudunk hozzájárulni a város oktatási és kulturális életéhez.