Már értékesíteni kezdték az óvárosban nemrégiben kialakított telkeket, a munkálatokat az önkormányzat önerőből finanszírozta. Ahogy a település honlapján írják, egyelőre megerősített útalapot készítenek. A tervek szerint, ha már a házak fele felépül, le is aszfaltozzák az utcákat. Ugyancsak önerőből alakítják át a kerékpárút körforgalomtól a vasútig tartó szakaszát, ezzel együtt a járdára is sor kerül. A tervezés már tavaly megtörtént, építési engedély is van, a munkálatokat tavasszal kezdenék.