A vármegyében számos helyen állítottak már fel jótékonysági gyűjtéshez kupakoknak tárolókat. Tiszasülyön is van jobb helyük, mint hogy a kukákban landoljanak. Az önkormányzat épülete előtt felállított gyűjtőszív várja, hogy minél többen ott helyezzék el őket. A falu méretéhez képest élnek is sokan e lehetőséggel. Nem is a mostani az első alkalom, hogy ilyen jellegű gyűjtőakció indult. 2023-ban a Ments Életet Alapítvány – Álomvarázslók a gyűjtés kedvezményezettje.

A sülyi gyűjtést Viziné Pálszabó Andrea kezdeményezte és koordinálja ott helyben. Külön érdekesség, hogy a szív formájú tartót Andrea elképzelése nyomán férje, Vizi Zsolt készítette el saját kezűleg.

A tiszasülyi projekt helyi koordinátora Viziné Pálszabó Andrea, aki személyesen viszi el a kupakokat Jászapátira

Forrás: Beküldött fotó

– A gyűjtéssel mi a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesületének akciójához csatlakoztunk – mutatott rá Viziné Pálszabó Andrea. – Már gyűjtöttünk kupakot tavaly és tavalyelőtt is, mindig más célra. Ha megtelik a gyűjtő, én hordom át a kupakokat Jászapátiba. Legalább tizenöt-tizenhét zsáknyi mindig össze szokott gyűlni. Jó látni, ahogy gyarapodnak a kupakok. Bár ez a segítség csak csepp a tengerben, de sok kicsi sokra megy, öröm, hogy ennyivel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a szervezet minél több beteg gyermek álmát tudja megvalósítani!

Tavaly már gyűjtöttek kupakot a sülyiek a Kék Pillangó Jászsági Autistákért Alapítvány javára, előzőleg pedig a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatot támogatták ilyen formán, mindkétszer a jászsági fiatalok kezdeményezéséhez csatlakozva.