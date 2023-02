A napokban mutatta be a Csodálatos cipészvilág–Hajdan volt cipészek Törökszentmiklóson című könyvének kéziratát a szerző, Radeczky Erzsébet a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjteményben. A 180 oldalas kötet a törökszentmiklósi cipész szakma 130 éves múltjába enged betekintést. Olyan cipészmesterek is szerepelnek a könyvben, akikre még ma is emlékeznek a városban. Az eseményen a kézirat keletkezésének körülményeiről, és a benne olvasható történetekről kaptak ízelítőt az érdeklődők vetítéses előadás formájában.