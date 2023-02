Furcsa Józsefné 2003 óta elnöke a Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének. 2005-től a „Rák Ellen Együtt Egymásért” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületét is vezeti. Ha ez nem volna elég: a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Szervezetében előbb titkári feladatokat látott el, majd 2016-tól az országos szervezetnél is elnöki pozíciót tölt be.

Tevékenységét sokan ismerhetik. Szolnokon a Várkonyi téren működő adományboltba rengetegen adtak már le fölös ruhaneműt és egyéb tárgyakat, ha nincs is vele mindenki tisztában, hogy ezt az üzletet Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete nyitotta és működteti 2019 óta.

Az pedig már hagyománynak számít, hogy rák ellenes egyesületük a mellrák napján hídsétát szervez, azzal a céllal, hogy minél többek figyelmét felhívják egyrészt a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára, másrészt a rákbetegséggel élők előtt álló nehézségekre, kihívásokra.

A díjátadó rendezvényen Fejér Andor alpolgármester is rámutatott ezeknek az egyesületeknek a nélkülözhetetlen szerepére. Mint mondta: olyan területeket vállalnak fel, amelyekkel sem az állam, sem az önkormányzat nem tud hatékonyan foglalkozni, hiába van meg a jó szándék. Azokat a feladatokat, melyeket az ellátórendszerek nem képesek felvállalni, az ilyen civil szervezetek veszik át. Kiemelte: egy rákbetegnek, aki tulajdonképpen elveszti az iránytűjét, az életbe vetett hitét, nincs annál nagyobb segítség, mint ha valaki odamegy hozzá, felkarolja, és rákérdez, hogy miben tud segíteni.

A Furcsa Józsefné vezette szervezetek pedig pont ezt a hiányt igyekeznek betölteni.

– Sok minden eszembe jut az elmúlt évekből, jó és rossz történések is. De az biztos: ez a díj nemcsak nekem szól, hanem valamennyi munkatársamnak is, hiszen amit elértünk, ahhoz ők is kellettek. Nélkülük nem sokra mennék! – hangsúlyozta elismerése kapcsán a díjazott. – Mi szolgálunk, és remélhetőleg még nagyon sokáig tudok én is tevékenykedni, így 75 éves korom után is.