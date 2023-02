Újabb vízi ingatlanokat létesítenek a területen

A nagy érdeklődésre való tekintettel újabb lakóházak épülnek a parton, melyek ezúttal bérelhetőek lesznek bárki számára.

– 2021 tavaszán kezdtük el értékesíteni a házakat, melyek szinte azonnal elkeltek – árulta el a beruházó. – Mindezek mára gazdára találtak. Az elmúlt időkben annyi figyelmet és érdeklődést kaptak az úszó otthonok, hogy úgy döntöttünk, kiadásra is építünk néhányat – annak érdekében, hogy azok is kipróbálhassák, akik nem engedhetnek meg maguknak ilyen, nagy költségvetésű ingatlanokat. Ha minden jól megy, júliusra készen lesznek, azonban jelenlegi az anyagellátottság is bizonytalan, akadoznak a beszállítások, ezért csúszhat az átadásuk...