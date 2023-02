– Elmondhatom, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai – Koncz Éva jegyző asszonnyal az élen – és a képviselő-testület tagjai céljaim mellett állnak, ezekért fáradtságot nem kímélve dolgoznak. Büszke vagyok a külsős tagjainkra is, akik olyan közösségi megmozdulásokat szerveznek, amellyel lakókörnyezetüket is építik, szépítik. Úgy vélem, Kenderes és Bánhalma számára a legfontosabb most az, hogy újraépítsük a közösséget, és együtt, közösen tegyünk a városért a korábbi széthúzás helyett – sorolja a városvezető, aki őszintén szólt arról, hogy nagy adósságállományt örökölt, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a feladataikat elvégezzék.

– Intézkedési tervet dolgoztunk ki, a feladatokat sürgősségi rendbe állítottuk, a megoldásokat a még nagyobb baj megelőzése érdekében ütemezzük, majd végrehajtjuk. A gazdaságos, hatékony működés érdekében megvizsgáltam az önkormányzatnál és intézményeinél a dolgozói létszámot, a feladatköröket, itt számos szigorú, de elengedhetetlen döntést kellett hoznom. Igyekszünk a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználni, munkatársaimmal keresem a legjobb megoldásokat a válságos gazdasági helyzetünk enyhítésére, hogy korlátok nélkül tervezhessük a város jövőjét. A feladat nagy, néha már kilátástalannak tűnik, de nem adom fel, ahogy kollégáim sem, hogy Kenderes és Bánhalma ismét olyan település legyen, ahol jó élni – fogalmazott Barabásné Forgács Edit.

– Az elmúlt időszakban be kellett látnunk, hogy a tartozás olyan tetemes, hogy azt vagyontárgy értékesítése nélkül nem tudjuk kifizetni, a működés is veszélybe kerül, se béreket, se számlákat, se pályázatokat nem tudunk üres kasszából finanszírozni.

Újabb hitel felvétele, termőföld eladása szóba sem jöhet, kisebb ingatlan eladása csak újabb vagyonfelélés lenne, de a terhek alig csökkennének. Mindezeket számba véve, a tartozások rendezésére a volt református iskola eladása mellett döntöttünk.

– Az ingatlant terveink szerint a magyar állam vásárolja meg. Az ellenértékét a tartozások kiegyenlítésére használjuk fel. Szerencsésebb lett volna ezt azt összeget fejlesztésekre fordítani, de reményeim szerint annak is eljön majd az ideje – ígérte Barabásné Forgács Edit, akitől megtudtuk, az önkormányzat földterületét megművelték, bevetették. Pályázat segítségével a művelődési ház mosdóit újítanák fel, részt vesznek a Településfásítási Programban is.

– A háziorvosi ellátás érdekében a II. számú körzetben februártól helyettesítési szerződés megkötéséről határoztunk, a tárgyalásokban nyújtott segítségét köszönöm dr. Vinczer Péter Géza alpolgármester úrnak. Benyújtottuk a járási Start-közmunkaprogram terveit, hatalmas eredmény, hogy idén ismét lehetőségünk van a részvételre. Az önkormányzat közel 70 millió forintot nyert belterületi utak fejlesztésére, ebből a József Attila út újul meg. A városkép javítása érdekében számtalan programmal, kezdeményezéssel szeretnék élni, de a lakosság segítségét is kérem – mondta el hírportálunknak a városvezető.