Kedden is végzett kormorángyérítést a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Tisza Tiszaroff-Kisköre közötti szakaszán.

Donkó Péter ügyvezető igazgató arról számolt be, ezúttal sokkal kevesebb kárókatonával találkoztak, lőni összesen nyolc darabot sikerült a múltkori 22 elejtett madárral szemben.

– Felmelegedett az idő, a környező csatornákról, horgásztavakról és a Tisza-tóról is mindenütt elolvadt a jég. Ezért a madarak is visszatértek ezekre a vizekre táplálkozni – nyilatkozta Donkó Péter.

– A múltkori riasztásnak is meglett az eredménye. Előzőleg nyugodtan járkálhattunk a parton, a madarakat nem zavarta, míg puskát nem láttak. Most pedig már akkor felröppentek, mikor az autóval a vízpartra kanyarodtunk. Ravasz madár és tanulékony. Viszont a csónakkal érkezők is csak néhány kormoránnal találkoztak, így egyelőre be is fejezzük a gyérítést.

A múltkori alkalommal együtt így is sikerült összesen harminc kárókatonát elejteni, ha pedig nem lesz már fagy, nem is térnek térnek vissza nagyobb létszámban a folyóra.