Még ma hajnalban is rengett a föld, már közel 4800-ra nőtt a halottak száma

Már önmagában a roncsok átkutatása is veszélyekkel jár a speciális mentők számára, amellett, hogy egyes szakértői vélemények szerint újabb földrengésekre is lehet számítani a térségben. A hat tagú csapat tagjai között mentőkutyások, tűzoltók és egészségügyi szakemberek is vannak.

– Alapvető személyi védőfeleszerelést használunk ilyenkor, sisakot, hevedereket, biztosítóköteleket, amelyek segítik a munkánkat. Mentés közben egymást is biztosítjuk, de a helyi tűzoltók és műszaki mentők is mind azon dolgoznak majd, hogy a romok között kutató emberek biztonságát is szavatolják. Ilyenkor nincs éjszaka és nappal, éjjel is keressük a bajba jutott embereket a törmelékek között, így lesz ez most is – tájékoztatott Turi László, a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport vezetője.