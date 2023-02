Felszerelik a korábban elkészült hűtőházat Nagykörűben. Egy TOP pályázat keretében megvalósuló fejlesztés segítségével különböző berendezéseket vásárolt az önkormányzat.

– Két darab hűtőkonténert szereztünk be, közülük az egyik fagyasztó is. Emellett tizenöt darab válogató asztalt és két válogatószalagot, mérlegeket, szállítóeszközöket, mosó és csomagolóeszközöket és címkenyomtatót is vásároltunk, valamint különböző informatikai eszközökkel is felszereljük az épületet – sorolta a teljesség igénye nélkül Túri Tibor polgármester.

A hűtőház, tároló-, válogató- és csomagoló helyiség működtetésével a helyi termelők nagy piacra jutásának körülményeit, esélyeit szeretnék javítani.