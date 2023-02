A jószolgálati cselekedetről szóló, pontosan egymillió-hetvenötezer forintról szóló adománylevelet Bóka Tamás, a szervezet elnöke adta át hétfőn a városházán Szalay Ferenc polgármesternek Szalóki István, az RC Szolnok tiszteletbeli és Sulyok Attila rendes tagok társaságában.

Tudtommal példa nélküli az országban, hogy egy civil szervezet ennyiszer és mindannyiszor jelentős támogatást ad egy adott város polgárainak

– mutatott rá a városvezető a köszönőbeszédében arra az adakozássorozatra, amely az elmúlt években a szolnoki rotarytól érkezett a vármegyeszékhely különböző ágazatába.

– A mi hetvenezres városunkban is élnek jó néhányan, akik küszködnek a rezsiköltségek befizetésével. Ebben az esetben egyetlen család, egyetlen lakos is sok. Hátralékuk többmilliós nagyságrendű. Az önkormányzat évi több millió forint támogatást tud nyújtani ezeknek az embereknek, de be kell látni, hogy ennél többre nincsen lehetőség a város biztonságos működése okán. Ezért hasznos, és jár érte határtalan köszönet, amikor magánszemélyek, cégek, vagy mint ezúttal, egy civil szervezet karolja fel a bajba jutottakat – hangsúlyozta a polgármester.

A koronavírus-világjárvány berobbanása, majd pedig a közelünkben zajló háború és az infláció rengeteg embernek okoz mérhetetlen problémát

– magyarázta adományuk célközösségének okát Bóka Tamás.

– Rotary Clubunk egyik tagja, Andrási Imre javaslatára választottuk az Esély a Díjhátralékosoknak Alapítványt, akinek „hivatalos” rálátása van a kiszolgáltatottak helyzetére. Tagságunk azonnal és egyöntetűen fogadta el az ötletet, hiszen mindannyiunk környezetében élnek, és manapság egyre többen rászorulók. Mi épp azért is működünk, hogy mindig ott segítsünk, ahol a szükség azt megkívánja. Ha tehetnénk, minden nehézségekkel élő embernek szeretnénk segíteni – hangsúlyozta Bóka Tamás elnök. Megtudtuk, a Rotary Club Szolnok évente több millió forintos pénz-, illetve ruhanemű és eszközadománnyal segíti a rászorulókat és támogatja a vármegyeszékhely és környezetének fejlődését.