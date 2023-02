Az iskolában is remekül teljesít

Cintia valóban nem csak ügyes, de szorgalmas is. A zeneiskola mellett a tiszatenyői általános iskola hatodikos tanulója. Édesanyja nagyon büszke arra is, hogy félévi bizonyítványában csak négyesek és ötösök szerepelnek. Mint mesélte, miután a kislány hazaér az iskolából, vagy a szakkörökről, azonnal előveszi a könyveket, és nekiáll a tanulásnak. Ugyanis több foglalkozásra is jár még az ének mellett, mazsorettre, valamint kézilabda és kosárlabdaedzésre is.