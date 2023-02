A hideg időjárás miatt a városban is vörös kód lép életbe – jelentette be kedd este a település polgármesteri hivatala. Közleményükben arról tájékoztatták a lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és Közép-Magyarországon az éjszakai hőmérséklet az elkövetkező időszakban eléri és helyenként meg is haladja a -10°C-ot. Az éjszakai hideg miatt életbe lépő vörös kód Közép-Magyarországon február 9-ig, reggel 8 óráig tart.

– Az időjárási helyzetre tekintettel az abonyi városvezetés is megtette a szükséges intézkedéseket. A Humán Szolgáltató Központ felkészült az esetleges krízishelyzetek kezelésére, a polgármesteri hivatal pedig az Abokom Nonprofit Kft-vel közös segítségnyújtásra. A bajba jutottak 0-24 órában kérhetnek segítséget a 06-70/386-6671 telefonszámon, valamint munkaidőben személyesen a Humán Szolgáltató Központban (Szilágyi E. út 3.) és a polgármesteri hivatalban (Kossuth tér 1.) – jelezte az önkormányzat.