Az ÉN IS VAGYOK! Egyesület egyik nagy álma valósult meg azzal, hogy két éve létrehozta Újszászon fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását célzó EnIVa! Műhelyt. Céljuk az volt, hogy értelmes, hasznos elfoglaltságot, egyben megélhetési lehetőséget biztosítson számukra.

Az újszászi műhelyben azóta is töretlenül folyik a munka, a dolgozók készítenek sorstársi segédeszközökhöz kiegészítőket, többek között kötényeket speciális zsebekkel, vízhatlan kosarakat, amiket például rollátorokra (kerekes járókeretekre) is fel lehet felszerelni, kiváltva ezzel a külön cipelendő bevásárlószatyrokat. Gyártottak egyéni igényekre szabott segédeszközöket is, valamint három oldalon is cipzáros ágyneműhuzatot, ami nagyban megkönnyíti azok dolgát, akik csak egyik kezüket tudják érdemben használni.

Az ünnepek előtt karácsonyi bevásárlószatyrok is készültek, melyekből egyesületi rendezvény vendégeinek is jutott.