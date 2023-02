A népies köntösbe öltöztetett műről a nagy múltú tetétleni Árpád-emlékmű és székelykapu, valamint a helyi templom egyaránt visszaköszön. Ez utóbbi a falu egyik legfiatalabb épített öröksége: az impozáns egyházi épületet 2007. október 21-én adták át.

A logó elkészítéséről Pásztor Roland polgármestert kérdeztük, aki hírportálunknak elmondta, a Házasság hete fotópályázat díjazottjait ezzel a motívummal ellátott tárgyakkal szeretnék majd megajándékozni.

– Településmarketing szempontjából rendkívül fontos számunkra a logó, és persze a hozzá kötődő ajándéktárgyak is – avatott be a kép létrejöttének hátterébe a község első embere. Pásztor Roland hozzátette: egy helyi grafikusművész, Farkas Gréta, korábban ingyen vállalta, hogy elkészíti az alkotást a falunak. Különleges műve elsősorban bögréket, pólókat és hűtőmágneseket díszít a jövőben. Azt is megtudtuk, hogy a mintás használati tárgyak értékesítését várhatóan néhány hét múlva kezdik meg.

Látványos szimbólumok idézik fel a falu kincseit

Forrás: Kőröstetétlen önkormányzata

– Amikor átvettem a hivatalt, számos döntést kellett meghozni, köztük volt az is, hogy egy olyan ábrázolás szülessen meg, amely méltán népszerűsíti községünket. A nagyjából két hete elkészült grafikával a faluimázs erősítése volt a legfontosabb cél – hívta fel a figyelmet Pásztor Roland.