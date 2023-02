A jövő héttől kezdi meg a gallyazást a város kül-illetve belterületén a Béres Erdészeti Kft., az OPUS TITÁSZ Zrt. megbízásából. A munkálatokra azért van szükség, mert a túl magas, a vezetékkel veszélyes közelségben lévő fák, ágak, üzemzavart, áramkimaradást is okozhatnak, emellett akár élet-és balesetveszélyes helyzeteket is eredményezhetnek.

A gallyazást maga az ingatlantulajdonos is elvégezheti, ugyanis a munkálatokat végző cég nem tud minden esetben esztétikai szempontokat is figyelembe venni. Fontos, hogy a munkálatok idejére az elektromos hálózatot feszültség-mentesíteni kell, ezért az áramszolgáltató kéri, hogy a gallyazási szándékot az ingatlan tulajdonosa előre jelentse be az ügyfélszolgálatán.