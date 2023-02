Évtizedek óta gazdálkodik fóliasátorokban Iglódi Ferenc, a hagyományos növények – így a paprika vagy éppen a kígyóuborka – mellett, sorra érkeztek hozzá az egzotikus, déli gyümölcsök sarjai, magjai, melyek nevelésével előszeretettel próbálkozik.

– Szeretem az egzotikus gyümölcsök ízvilágát. A kertészkedés tölti ki a szabadidőmet is, különféle növényekkel foglalkozom. Terem nálam citrom, narancs, ananász, de még törpebanán is, próbálkozok különlegességekkel – sorolta, majd be is invitált minket az egyik sátorba, ahol kellemes meleg fogadott. A termálvízzel fűtött területen igen magas volt a páratartalom, a csendet egy tücsök ciripelése törte meg. Az ajtón belépve egy valódi már-már dzsungelszerű fás liget fogadott, a csapásra belógó ágakról ízletesnek tűnő gyümölcsök és különböző virágok lógtak.

– Ebben érzem jól magam – mutatott körbe Ferenc, majd odavezetett a körülbelül egy kilogrammosra nőtt citromhoz.

– Hat hónap alatt nőtt ekkorára, volt már korábban is, hogy ilyet szüreteltem. Meglehetősen vastag a héja, egyébként ugyanolyan savanyú, mint amilyet megszokhattunk – emelte ki.

Az ananászok kisebb bokrok terméseként törekednek a fény féle, de megpillanthattuk még zöld mandarint is, majd átfordultunk a kumkváthoz, ami a narancs és a citrom keveréke.

Ezt egyben kell enni a héjával, az íze savanykás és egyben édes

– mondta.

A brazil guava két termése is az apró fácskán virított, de limeból is akadt bőven. A sátor végére érve pillantottuk meg a banánfát, fürtben lógtak a kis zöld termések.

– Bár most még éretlenek, mindössze két hónap és szüretelhetjük a törpebanánokat. Ez a növény kedveli a párás és meleg levegőt, harmadik éve terem nálunk, egy évben körülbelül ötven kilogramm, az íze nem különbözik a hagyományostól – magyarázta.

Azt is megtudtuk Ferenctől, hogy ha egy banán tő leterem, ki kell vágni, a sarja kihajt, az előzőn nem várható több termés. A Kanári-szigetekről egy olyan tövet is hozatott, amin megszokott méretűre nő a gyümölcs.

– Ott ebből van több, ennek gazdaságosabb a termesztés. Egyelőre az látszik, hogy keskenyebb és még inkább felfelé törekszik, mint törpe fajta. Viszont ez a hátránya is, nem tudom, hogyan fér majd a sátorban, mindenesetre figyeljük a növekedését – emelte ki.