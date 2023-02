Többféle rehabilitációs szolgáltatással áll a sorstársak rendelkezésére az Én Is Vagyok Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesület, melyeket a tagok és a rászorulók egyaránt igénybe vehetnek. Az egyesület által működtetett, akadálymentes PLUSZ PONT Közösségi Ház 2018-ban nyílt meg Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen, ahol a masszázs, egyéni- és csoportos gyógytorna kezeléseiket azóta is rendszeresen veszik igénybe nemcsak a mozgásukban korlátozottak, hanem ép személyek is, például műtét utáni felépülésük elősegítése végett vagy egy-egy megterhelő nap után felfrissülés gyanánt.

– Elérkezettnek láttuk az időt, hogy bővítsük rehabilitációs szolgáltatásaink repertoárját – számolt be róla Fehérváry Tünde, az egyesület elnöke. – Megújult a kezelő helyiségünk, és immár lávaköves, aromaterápiás masszázs, valamint Bemer-terápia is elérhető nálunk. Ez utóbbi egy olyan német fejlesztésű eszköz, mely a mikrokeringést stimulálja elektromágneses hullámokkal, ezáltal élénkíti a sejtek anyagcseréjét, megkönnyítve a gyógyulást. Ezt a terápiát rehabilitációs kórházakban is használják – hangsúlyozta az elnök.

Azt is hozzátette, a közösségi házban a sorstársak olyan nyugodt, megértő környezetben élhetnek e lehetőségekkel, ahol igazodnak egyéni igényeikhez, segítséget kapnak a vetkőzéshez, öltözéshez is, és jó szakemberek garantálják a szolgáltatások minőségét.

Gombár Lászlóné Katalin is rendszeresen él a szolgáltatásokkal.

– Szinten tartja az állapotomat a masszás, de a gyógytornát is igénybe veszem. Születésemkor oxigénhiányos állapot miatt sérült az agyamban a mozgásközpont. Ez nem gyógyítható, csak szinten tartható. Az életkor előrehaladtával egyébként is romlik az emberek mozgása, járása, ez a hozzám hasonlókra fokozottan igaz. A heti rendszeres kezelés azért jó, mert a masszázs ellazítja az izmaimat, komfortosabban érzem tőle magam, könnyebb utána mozognom, nem érzem úgy, mintha a végtagjaim betonból lennének. Felfrissít, a közérzetem is jobb ilyenkor. Az egyéni és csoportos gyógytorna is segít szinten tartani az állapotomat – nyilatkozta Katalin.

– Valamennyi szolgáltatásunkat igénybe veheti bárki, akinek fontos a fájdalommentes szabad mozgás öröme, a testi-lelki kiegyensúlyozottság érzése – hívta fel rá a figyelmet Fehérváry Tünde elnök.