A világ legnagyobb élő madárpókjait és bogarait is megcsodálhatták az érdeklődők hétvégén Jászberényben, az Ifjúsági Házban rendezett kiállításon. Németh József szenvedélyes pókgyűjtő már nem először látogatott el a Jászság fővárosába, hogy bemutassa egyedi tarantula és rovar kollekcióját. Mintegy negyven pókfaj közel hetven egyede, valamint botsáskák, csigák, preparált ízeltlábúak sokasága is látható volt a nem mindennapi tárlaton. A legbátrabbak kezükbe is vehették a rovarokat, méretes madárpókokat.