„Mackó, mackó ugorjál! Mackó, mackó forogjál! Tapsolj egyet, ugorj ki!” – zengett az óvodások dala csütörtökön délelőtt a Jászberényi Állat- és Növénykert medvekifutójánál. Nagy volt a nyüzsgés a 23 éves európai barnamedve, Macika birodalmánál, ahol több száz mosolygós gyermek volt kíváncsi arra, hogy milyen időjárást jósol az állatkert kedvelt lakója.

Az óvodások nem érkeztek üres kézzel, finom csemegével lepték meg a hatalmas állatot. A zamatos gyümölcsökből, zöldségekből és húsból összeállított menüt a gondozók mézzel locsolták meg és dobozokba rejtve helyezték el a barlang közelében, amit a mackó az elmúlt hetekben ásott ki. Egyébként soha nem alszik ebben a barlangban, csak nappali szállásnak használja egy kis pihenésre.

A gyerkőcöknek nem kellett sokat várni arra, hogy Macika szimatot fogjon és előcammogjon igazi szálláshelyéről, a szalmázott medvelakból.

Mivel Jászberényben a délelőtti órákban szeles, ám napos idő volt, ezért Macika meglátta az árnyékát. A népi hagyomány szerint ez azt jelzi, hogy messze még a tavasz, hosszan elnyúló télre kell számítani.

Komondi Ildikó gondozó érdeklődésünkre megosztott néhány információt Macika életmódjával kapcsolatban. A barnamedvék állatkertekben akár ötven évig is élhetnek, ezért huszonhárom évesen középkorúnak számít.

– Macika teljesen egészséges, nincs problémája. Imádja a nyúlhúst és a halat, kedvenc gyümölcsei közé tartozik a szilva, a barack, a szőlő és a dinnye. Eddig nagyon jó idő volt, most meglátta az árnyékát, ami azt jelenti, hogy a természetben visszabújnak a barlangba és azt mondjuk, nagyon hideg idő jön. Megfigyeléseink szerint, amikor igazi kemény tél volt, akkor komoly barlangrendszert építettek. Valószínű, hogy most is hideget érez a medvénk, mert meglehetősen mély barlangot ásott – tudtuk meg Macika gondozójától.

Február 4-én szombaton 10 órakor ismét lesz közös időjóslás az állatkertben.