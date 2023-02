PÉNTEK: Különleges előadás kezdődik délután 4 órától Szolnokon, a Verseghy Ferenc Könyvtárban. Témája Johan Ludvig Runeberg, Finnország nemzeti költője. A finn himnusz szövegének szerzőjének jelentőségéről, szerepéről dr. Kissné Nagy Éva, a Varga Katalin Gimnázium magyar munkaközösségének vezetője beszél a hallgatóságnak.

Martfűn Angyal József helyi származású, nemzetközi hírű zeneművész, hangszervirtuóz Lux-vitae- Életfény koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a Szent Tamás templomban, péntek este hat órától. A belépés díjtalan.

A vármegyeszékhelyen lép fel a 25 éves Mystery Gang rockabilly zenekar. A Buddy Holly halálának évfordulója alkalmából rendezett koncertre a szolnoki Jubileum Bowling és ÉlményCenterben kerül sor, péntek este tíztől. Jegyek online, valamint a helyszínen, a Bowling Center nyitvatartási idejében, elővételben kaphatóak.

Mindeközben Filmes Farsangra várja a TISZApART Mozi a kikapcsolódni vágyókat szintén este tíz órától. A vidám eseményen fellép a Tom White & the Mad Circus nevű zenakar. A jelmezben érkezőket welcome drink-el jutalmazzák, az est során filmes kvíz, és jelmezverseny is várja a résztvevőket, utóbbival értékes ajándékokat lehet nyerni. A jegyár elővételben 2500 forint, a koncert napján 3000 forint, a belépőket korlátozott számban, személyesen a TISZApART Moziban, vagy online lehet megvásárolni.

Nagykörűn délután kettő órától gyöngyfűző szakkörre, este hattól rejtvényfejtő, illetve ping-pong klubba várják az érdeklődőket a helyi művelődési házban.

SZOMBAT: Medvelesre invitál a Jászberényi Állat-és Növénykert. Mint azt felhívásukban írják, a "Macika" idén is elkészítette kényelmes téli barlangját, ahonnan február 2-án és az azt követő szombaton is megpróbálják előcsalogatni. Hogy meglátja-e az árnyékát, az kiderülhet délelőtt tíz órától a medve kifutójánál. A különleges időjóslás után 11 órától pingvinsétára indulhatnak a vállakozó kedvűek.

Szolnokon a Hild Viktor Könyvtárban a felnőtteket várja A Mágia csodás világa című programsorozat soron következő előadása. Délelőtt tíz órától Gálné Moldován Anita ezúttal a szerelem esszenciájába avatja be hallgatóságát, akikkel szerelmi és csábítási praktikákat is megoszt.

Kicsit később, szintén a Hild Viktor Könyvtárban a Csepp-Tár–aroma- és fitoterápiás interaktív című előadására várják az érdeklődőket. A délután két órától kezdődő előadás témája az inzulinrezisztencia, előadója Bán Szilvia természetgyógyász, gyógymasszőr és aromaterapeuta. Az eseményen lehetőség nyílik inzulinrezisztencia esetén fogyasztható ételek és italok kóstolására is.

Szombat esti zengedezés címmel különleges szentmisét tartanak az Eötvös téri Szent József Templomban. A délután öt órától kezdődő mise előtt, háromnegyed öttől ráhangolódásképp, és a mise után, a szolnoki Jubilate Kórus, valamint a Csillagfény Gyermekkórus egyházzenei áhítattal örvendezteti majd meg a jelenlévőket.

A szombat este tíz órától visszatér a Yoko Retro Partysorozat Szolnokra a Bowling center falai közé. Az éjszaka sztárvendége a Desperado Feat. Réka formáció lesz. Belépés csak 18 éves kor felett engedélyezett. A belépő 2500 forintba kerül.

VASÁRNAP: A Tisza napja alkalmából túrát szervez a hét utolsó napján a Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete.

A kicsit több, mint 1 kilométeres séta útvonala Gutenberg tér - Szolnoki vár helye – Zagyva-híd – Tisza-híd – Tiszai hajósok tere – Tiszavirág gyalogoshíd. A csoport minden látnivalónál megáll majd, miközben a túravezető, Tárnai Csaba ismertetőt tart. A gyülekező a Vártemplom mögötti téren lesz, fél 11-kor. A program körülbelül délben ér véget. Jelentkezni az eseményt megelőző napon a túravezetőnél lehet.

Martfűn sakkversenyt rendeznek a művelődési ház pódiumtermében. A reggel nyolc órától kezdődő Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Csapatbajnokságot a Martfűi Városi Sportegyesület Sakk Szakosztálya szervezi.