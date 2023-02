A Szovjetúnióban, Svédországban és Ausztráliában is többször fellépett Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes, idehaza pedig Korda Györggyel és Balázs Fecóval is színpadra állt, Vikidál Gyula pedig előadói képességeit dicsérte. Munkássága elismeréseként egyebek között megkapta a Magyar Nóta Szerzők és Nóta Énekesek Országos Egyesületének Életműdíját is. A Szoljon.hu podcast legújabb adásában szakmai és magánéleti sikerei mellett egzotikus utazásai során átélt izgalmas kalandjairól is beszélgetett Daróczi Erzsébet újságíróval.