Varga Mihály egyike az országgyűlés azon tagjainak, aki a rendszerváltástól, 1990-től nemcsak figyelő, hanem cselekvő tagja is a magyar törvényhozásnak, aki kellő rálátással rendelkezik az elmúlt harminc év politikatörténetére. Ennek a rövid summázata a most megjelent Parlamenti levelek Kumániába című kötet, mely a későbbi generációk kutatói, történészei, helytörténészei számára nagyon fontos adatokkal szolgál – mondta dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója ajánlásában, aki szólt arról is, hogy amikor dr. Varga Mihály budapesti képviselő lett, akkor sem feledkezett meg szülővárosáról, Karcagról.