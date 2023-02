Hubai Imre Csabával, a Karcagi Nagykun Gazdakör elnökével beszélgettünk a felhívásukról és az első szállítmányról.

– A Karcagi Nagykun Gazdakör tagjai úgy döntöttek, hogy kezdeményeznek egy segélyakciót a károsultak megsegítésére.

Megkerestük Szepesi Tibor polgármestert, s az önkormányzattal közösen szervezzük a földrengés-károsultak megsegítését. Kétféle módon: egyrészt ruha és takaró adományból, a mai szállítmány 100 család ellátását biztosító takarókból, párnákból, több váltás ágyneműből, törölközőkből áll

– ezzel tudjuk segíteni a török károsultakat, valamint pénzt gyűjtünk, amit a Török Nagykövetségnek utalunk majd, s ők eldöntik mire fordítják - mondta Huba Imre Csaba.

– Azért is fontos, hogy Karcag, a kunság fővárosa segítsen, mert nagyon régi tapasztalatokkal, kapcsolatokkal bír a török nemzettel. Tulajdonképpen a mi nagy turkológusaink, Mándoky Kongur István és Németh Gyula, a török nyelvújítással kapcsolatban is rengeteg munkát végeztek, ami nagy elismerést váltott ki a törökökben. Úgy érezzük, hogy ezekre a hagyományokra építve is mindenképpen ebből a térségből a szolidaritásunkat kifejezzük, hogy együtt érzünk a török károsultakkal, ezzel is próbáljuk tovább építeni azokat a kapcsolatokat, amit egykori és jelenlegi turkológusaink elindítottak a két nemzet között. Ma száz család megsegítésével hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy enyhítsük fájdalmaikat a török családoknak. A továbbiakban akár a mezőgazdasági vonatkozásban is vállaljuk a segítést, akár tenyészállatokkal, s minden olyan dologgal, ami a Magyar Kormány által engedélyezett – hangsúlyozta a gazdaköri elnök.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke, Hubai Imre is fontosnak tartja a segítést, a karcagi adomány bepakolásában ő is segített.

– Minden önkormányzat, aki felelősséget érez a károsultak megsegítése iránt, indított már valamilyen kezdeményezést, de civil szervezetek és a gazdák is összefogtak, hogy lehetőség szerint enyhítsék azokat a károkat, fájdalmakat, amit a török emberek elszenvedtek.

A polgármesteri hivatalokban lehet érdeklődni arról, hogy az adott településen hogyan gyűjti az adományokat. Javaslom, hogy mindenki figyelje az országos, helyi és a megyei médiában elhangzó felhívásokat, s ha tud akár egy kis összeggel, pár száz forinttal vagy tartós élelmiszerrel, takaróval, ruházattal segítsen.

A hamarosan útnak induló szállítmányokkal Magyarország kifejezi, hogy szolidáris a földrengés áldozataival, a török nemzettel, s hogy fontos számunkra, hogy ebből az óriási tragédiából fel tudjon állni, emelkedni újra az a térség – fogalmazott az elnök.