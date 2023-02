A Jászsági Menedzser Klub Egyesület február 15-én tartotta klubrendezvényét Jászberényben, a CO-OP Star Zrt. Oktatási és Rendezvényközpontjában. A találkozó vendége ezúttal Vári-Nagy Judit, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal hivatalvezetője volt, aki menedzserszemlélettel mutatta be a hivatal működését. Előadásában visszatekintett a tíz évvel ezelőtt kialakított járási rendszer szerepére, kitért a hivatalvezetői feladatokra is. Mindezeken túl azt is részletezte, hogy a hivatalnak milyen kapcsolódási pontjai vannak a cégekkel és a különböző beruházásokkal, projektekkel. A tartalmas előadást beszélgetés követte.