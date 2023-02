Az előzetesen kiküldött meghívó szerint az ülésen 29 napirendi pont szerepel. Tárgyalnak majd többek között az önkormányzat idei költségvetéséről, vagyongazdálkodási tervéről, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról is. A tanácskozáson dönthetnek egyebek mellett a Jász Múzeum múzeumigazgatói pályázatának kiírásáról, a Jászberényi Ifjúsági Kerekasztal és az Integrációs Kerekasztal tagjainak delegálásáról, valamint a „A jászberényi Vásártér fejlesztése” című projekt folytatásáról is. Az energiafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében a döntéshozók jóváhagyhatják az önkormányzat energiakrízis intézkedési tervét. Mindezeken kívül szó lesz a képviselő-testület idei munkatervéről, az előző évi közmunka programról, ingatlanügyletekről és az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátásáról is.