Sokan segítették a munkát

A település helyi értékeit bemutató könyv közel 1,8 millió forintból jöhetett létre, megjelenését a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta, miként a város önkormányzata és az Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány is. A kiadványban több helybéli is közreműködött, így Pacsai Norbert, az Abádszalóki Települési Értéktár Bizottság elnöke, dr. Barta-Golyha Ágnes, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Pataki Zsoltné könyvtárvezető, Balogh Gyula polgármester, illetve olyan lokálpatrióta helyiek, mint Csarnó-Szabó Rozália, Steigauf Józsefné és Szivák Ilona.