És természetesen felsorakoznak esküvői meghívók, dísztáviratok is. Hosszú percekig el lehet nézegetni ezeket, olvasgatni a neveket, dátumokat. Ebből az 1985-ös számlából pedig az is kiderül, hogy milyen süteményeket fogyasztottak a vendégek és mennyibe is került egy torta akkoriban. Egy harminc szeletes citromtorta száznegyvenhét, egy puncstorta százhúsz forint volt, egy habrolót pedig öt forint ötven fillérért vásárolhattak meg