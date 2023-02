– Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében baromfitartó telepen eddig nem igazoltuk a vírus jelenlétét. Január 20-án azonban kimutattuk a vírust egy Kétpón elhullottan talált, vadon élő egerészölyvből. A vadmadarat ártalmatlanították, ugyanakkor ez nem von maga után egyéb hatósági intézkedéseket – foglalta össze a Nébih kérdésünkre, miszerint a madárinfluenza vírus érinti-e térségünket.

Nyári-Hegyi Hajnalka sajtóreferens tájékoztatása szerint, mivel a vírus már nemcsak a vándorló, hanem a folyamatosan itt élő vadmadarakban is jelen van, a vadmadarak az egész országban veszélyt jelentenek a baromfitelepekre.

S mi történik, ha felüti fejét a vírus egy telepen? – tettük fel a kérdést a szakembereknek.

– Már a madárinfluenza gyanú felmerülése esetén is szigorú intézkedések lépnek életbe. Ennek során az érintett telepen forgalmi korlátozást rendelünk el, tehát sem állat, sem termék, sem járványközvetítő anyag nem kerülhet ki a telepről és a befelé irányuló mozgások is tiltottak. Ezen kívül azonnali mintavételre és laboratóriumi vizsgálatot végzünk a madárinfluenza megerősítése vagy kizárása céljából. Amennyiben a vizsgálatok megerősítik a betegséget, az illetékes hatóság elrendeli az érintett állatok leölését és ártalmatlanítását, valamint a kitörés körül felállítja a védő- és megfigyelési körzeteket. Ezután az érintett telepet ki kell takarítani és fertőtleníteni. Új állományt csak a fertőtlenítés után huszonegy napdal lehet betelepíteni, és a korlátozás alatt álló területeket is ezután lehet feloldani – részletezte az eljárást Nyári-Hegyi Hajnalka.

– A korlátozásokkal kapcsolatban fontos, hogy a kitörés körül minimum három kilométer sugarú védőkörzetet és tíz kilométer sugarú felügyeleti, vagyis megfigyelési körzetet kell felállítani. Ezek a kockázattól függően nagyobb kiterjedésűek is lehetnek. A védő- és megfigyelési körzetben tilos az állatok, termékek és járványközvetítő anyagok mozgatása, az csak bizonyos feltételekkel engedélyezhető. A korlátozás alatti területekre új állomány nem telepíthető be. A hatóság kockázatértékelés után korlátozás alatt nem álló területeken is bevezethet szigorú előírásokat – számolt be a sajtóreferens.