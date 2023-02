Sokan érdeklődtek a tavalyi év végén elindult LED-akció iránt a településen. A város önkormányzata és a CYEB Energiamegoldások Kft. lakossági LED-csereprogramot hirdetett a vármegyeszékhelyen, melynek köszönhetően a szolnoki háztartások teljesen ingyen juthatnak tartós, energiatakarékos izzókhoz – számolt be róla korábban a polgármesteri hivatal.

Mint megtudtuk, a regisztrációs időszak közben lezárult. Az izzók átvételéhez azt kéri a hivatal, hogy mindenki hozza magával a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, amelyeket be kell mutatni a helyszínen. Amennyiben személyesen nem, csak meghatalmazott útján tudják felkeresni a városházát, abban az esetben a www.ledcsere.hu oldal alján található dokumentumok menüpontból letölthető, tanúk aláírásával ellátott meghatalmazásra lesz szükség, melyek mintapéldányai az átvételi helyen is rendelkezésre állnak. Fontos továbbá az is, hogy az érintettek figyeljenek a szabályosan kitöltött nyomtatványra, mert csak azt fogadják el. Érdemes emellett az égők átvételi elismervényen szereplő darabszámát a helyszínen ellenőrizni, mert utólagos reklamációra már nincs mód.

Gyuricska Éva, a városháza sajtóreferense hírportálunk érdeklődésére elmondta, hogy mintegy 2000 szolnoki lakos igényelt ledes izzókat, a csomagokat a többségük már átvette. Akik azonban még nem jöttek el az energiatakarékos izzókért, azok a városházán megtehetik március 1-ig szerdán, csütörtökön és pénteken hivatali időben – hívta fel a lakosság figyelmét a referens.