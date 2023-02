A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének legutóbbi összejövetelén egy, a nagykun főváros elmúlt százhatvan esztendejének tanújáról, egy ódon gazdaház történetéről hallhattak előadást a szép számú jelenlévők.

Nagy Emese etnográfus és Gánóczy Ferenc középiskolai tanár XX. századi parasztsors címmel az Ady és a Harmat utca sarkán álló, egykor a tősgyökeres karcagi Cs. Szabó, majd Tőkés családok tulajdonában álló épület históriájával elevenítette fel azt a Tisza szabályozással és az 1867-es kiegyezéssel kezdődő időszakot, amikor a vasútvonal karcagra érkezését követően megindult a redemptus gazdák, vagyis a kétszáz évvel korábbi önmegváltásban résztvevő családok leszármazottainak gyors vagyonosodása.

Erre az időszakra esik a hasonló, a városban máig több helyen megtalálható nagyméretű, polgári ízléssel berendezett gazdaházak építése, melyek tulajdonosai tevékeny résztvevői voltak a város közéletének is. Az 1899-es technikum-avatásra érkező Darányi Ignác miniszterelnököt például az egyik Tőkés családtag vezette bandérium fogadta a városban.

Az előadók, Nagy Emese és Gánóczy Ferenc a karcagi gazdatársadalom felívelő, majd tragédiába forduló korszakáról beszéltek hallgatóságuknak

Fotós: Bihari László

A növekvő jólét jele volt a világhírű amerikai Barnum cirkusz vendégszereplése a városban, a helyi és országos sajtótermékek egyre bővülő választéka is, amikről számos, a ház padlásán talált kordokumentum is tanúskodik. Ezt, az előadók által vázolt fellendülést törte meg az I. világháborús vereség, majd a román megszállás, a spanyolnátha járvány, és végül a trianoni trauma. A történet végére a második világháború és a kommunista korszak tett pontot, amikor az egykori gazdacsaládokat annyira kisemmizték, hogy a ház egyik lakója a szó szoros értelmében is az éhhalál szélére került.