KASZA ÁDÁM, CIBAKHÁZA: Nemrég végeztem szakácsként a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumban. Idén gőzerővel készülök az érettségire, hiszen ezt követően tanítani szeretném a megszerzett szakmát. Terveim között szerepel, hogy jövőre elkezdem a pincér szakma elsajátítását, ezzel párhuzamosan pedig a technikusit is megszerzem, hiszen fontos, hogy több lábon álljunk a mai világban.

Fotós: Nagy Balázs

SZEGEDI TAMÁS, MEZŐTÚR: Mindenképp szeretnék egyetemre menni érettségit követően. Jelenleg mechatronikát tanulok és úgy érzem ezt az ágat szeretném tovább vinni. Mivel még nem tudom pontosan milyen szakma érdekel, bízom abban, hogy a tanulmányaim alatt körvonalazódnak a céljaim.

TÓTH ÁKOS, AKASZTÓ/SZOLNOK: Kollégistaként öt éve utazom a két település között. Több osztálytársammal közösen az Óbudai Egyetemet szemeltük ki magunknak, hiszen nagyon érdekel a gépészet és valamelyest kacsintgatok a katonaság irányába is. Bízom abban is, hogy az egyetem mellett sikerül pár évet külföldön is tanulnom, ugyanis fontos számomra a tapasztalatszerzés és a fejlődés.

GYŐRFI GRÉTA, ABONY: Pénzügy-számviteli ügyintézőnek tanulok a Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikumban. Fontos számomra a tanulás és ismereteim bővítése, ennek okán még egy évet maradok az iskolában. A későbbiek folyamán egy bankban szeretnék dolgozni, ami mellett a mérlegképes könyvelői képzést és a logisztikai menedzser szakmát is elsajátítanám.