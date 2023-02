Mesebeli babakiállítása nyílt péntek délután Horváth Ingrid gyűjtőnek az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A babák tulajdonosa elmondta, hogy 2004-ben vette meg első porcelán babáját dísznek, melyet aztán sorra követett a többi. Később a vinil művészbabák iránt is érdeklődött, így elkezdte azokat is gyűjteni. A kollekció darabjait gyűjtőktől és külföldről szerezte be, melyek nagy része sorszámozott, limitált darab volt.

Horváth Ingrid gyűjteményének különlegességei az egyedi, élethű csecsemőbabák voltak, melynek készítésével ő maga is megpróbálkozott. Mint mondta, rengeteg energiát és odafigyelést igényelt az elkészítésük, hiszen a baba testét kézzel festette, a hajat pedig szálanként kellett tűzni. A tárlatot március 19-ig lehet megtekinteni.