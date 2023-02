– A nyári időszakban rendkívüli aszálynak voltunk kitéve. Ezt úgy próbáltuk ellensúlyozni, hogy itatóhelyeket létesítettünk, a csatornákat feltöltöttük vízzel. Ősszel kedvező helyzet alakult ki, hiszen kikeltek a növények, a repce, az őszi búza és az árpa – terített asztalt, megfelelő ellátást biztosítva a vadak számára. Vártuk a hideg időt, hiszen ebben a térségben is minden télen erre számítanak a vadak – vadlúd, őz, fácán, nyúl –, hogy lesz egy hideg időszak, hóval.

Ez nem következett be, de az állomány így is jó kondícióban van, csak a hideg hatása nem érvényesült, az ellenálló képességük nem fejlődött ki úgy, mint ahogy kellene – mondta Hubai Imre Csaba, aki szerint a felborult időjárási ciklusok miatt kicsit szokatlan volt a vadászati időszak, a vadak alkalmazkodóképessége nem tudta olyan hirtelen követni, amilyen hirtelen bekövetkeztek.

A vízi vadak – vadkacsa, vadliba – létszáma jelentősen nőtt, hiszen a libafélék hatalmas csapatokban megjelentek a Hortobágyon átvonulóban, illetve a környező nagy vizeken. Ez egyébként azt is jelenti, hogy bizonyos károkat okozhattak a földeken.

Az elnök szólt arról is, hogy a vadásztársaknak vadászati lehetőségeket – vadászfácán, mezei nyúl – biztosítottak. A vaddisznóállomány ugyan enyhén gyarapodik a térségben, jelentős gazdasági kárt azonban nem okoz.

A legnagyobb probléma jelenleg vadászati szempontból a nádi farkassal van, ami az utóbbi időben elszaporodott, de megfelelő felkészültséggel, elkötelezettséggel meg tudják oldani ezt a problémát is.

– A vadállomány megkövetel bizonyos vadtakarmányokat, ennek megfelelően szálas takarmányt biztosítunk – beszélt a takarmányellátottságról is Hubai Imre Csaba.

– Gabonaféléket, ezen belül zabot, kukoricát vásároltunk több alkalommal. A takarmány kijuttatása rendszeresen történik, hetente feltöltjük a több mint negyven vadetetőnket szénával, illetve egyéb takarmánnyal. A fácánok részére ocsúféléket, pillangós növényeket is biztosítunk. Mivel komolyabb hótakaró nem volt, így a természetben is sok mindent meg tudnak találni a vadak – tette hozzá a szakember.

Vadászati tervet természetesen erre az évre is készítenek. Már két jelentősebb disznótort tartottak, ahol a csapatépítés volt a fő céljuk.

– Ezen kívül tervezzük a vadászbált, a családi összejövetel is nagyon jó hagyományokkal bír, ott a fiatalokat, a családtagokat, a kezdő vadászokat, illetve a társaság tagjait lövészettel, főzőversennyel várjuk.

A gyermekeknek is különböző programokat biztosítunk, ezzel igyekszünk a természetszeretetet plántálni a fiatalokba. Ennek egyébként már meg is van a hatása, egyre több fiatal jelentkezik ugyanis vadásznak! Ez azért is fontos, mert ezek a fiatalok a természetközeli életmódhoz is közelebb kerülnek. Nekik vadásztábort is szervezünk, ami szintén ezt a természetbarát gondolkodást fejleszti – tette hozzá a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke.