Idén is megrendezik a Palacsintafesztivált Szolnokon. Immár hetedik alkalommal várja a kikapcsolódni vágyókat a rendezvény, mely 2023-ban június 2. és 4. között tartja nyitva a kapuit a Nefag játszótéren. Ahogy a rendezvény közösségi oldalán is olvasható, az előző évekhez hasonlóan a fő irányvonal a családok minőségi kikapcsolódásának biztosítása, a családi kötelékek és értékek, az együtt töltött idő jelentőségének hangsúlyozása.

– Fontos célunk, hogy a hozzánk látogatók minőségi és értékközvetítő művészeti tartalommal találkozzanak, ezért olyan művészeket, együtteseket hívunk a kultúra minden szegmenséből, akik biztosítékai ennek – írták a szervezők.

Arról is hírt adtak, hogy lesz némi változás a felépítésben, ahogy a belépőkkel kapcsolatban is módosítanak. Az mindenesetre biztos, hogy több, népszerű fellépő is Szolnokra látogat majd azon a hétvégén. Június 2-án este például, sokak kedvence, a Valmar koncertezik, másnap pedig fellép majd Majka is.