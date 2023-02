Vármegyénkben, az ország egyik legszegényebbnek tartott településen, Tiszabőn járt a napokban Novák Katalin – erről a köztársasági elnök számolt be vasárnap, közösségi oldalán. Látogatása során az államfő a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos és helyi vezetőjével járta be a hátrányos helyzetű települést, ahol megtekintette az elmúlt évek fejlesztéseit, a napelemparkot, a savanyítóüzemet, a Jelenlét Pontot, a Biztos Kezdet Gyerekházat és a közelmúltban bővítésen átesett helyi általános iskolát is. A köztársasági elnök mindeközben egy helyi, négygyermekes családhoz is ellátogatott.