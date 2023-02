Új játékokkal és berendezésekkel gazdagodott a tiszazugi kistelepülésen működő Hétszínvirág Óvoda. A szerdai ünnepélyes átadón Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a szelevényi gyermekek huszonegyedik századi körülmények között tölthetik ezután a mindennapjaikat.

– Fontos, hogy a kistelepüléseknek minél nagyobb legyen a megtartó ereje, s hogy azt meg is tudják őrizni. E téren pedig az oktatási intézmények színvonala elengedhetetlen – emelte ki.

Informatikai eszközöket, egyebek mellett okostáblát, de fejlesztő játékokat, bútorokat és konyhai berendezéseket is vásároltak. Az udvaron a játszóvár is bővült, a fejlesztő szobában a sajátos nevelési igényű gyermekekkel is megfelelő eszközökkel dolgozhatnak.

– Óvodánk a TOP Plusz pályázaton több mint harminc millió forintot nyert, az intézmény belülről is megújulhatott. Közel négyszáz tételt szereztünk be, a pici, ötszáz forintos játékoktól a több milliósig. A listán bútorok is szerepeltek. Ezután a nagyvárosi óvodák színvonalának megfelelőt tudunk biztosítani Szelevényen – mondta hálásan Kerekesné dr. Holló Helga, a község polgármestere.