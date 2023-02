Bármelyik utcában végig megyek az egész átlátható, ami az eddiginél is biztonságosabbá teszi a közlekedést. Voltak olyan útszakaszok, amelyek nem voltak kivilágítva, vagy hiányzott lámpa, ezeket is felszereltettük. Ilyen például a Hunyadi út, ahol a járda volt megvilágítva, ami az úttól jóval messzebb van, és most azért ez az út is szépen belátható