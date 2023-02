2022. év elején nyújtotta be pályázatát a törökszentmiklósi önkormányzat a Galambos park fejlesztésére, tavasszal pedig megérkezett az értesítés az ehhez szükséges közel fél milliárd forint, vissza nem térítendő támogatásról.

Az egyeztetések, és a különböző tervezési és engedélyeztetési eljárások után az idei év első felében elindulhat a közbeszerzési eljárás is, ezután várhatóan októberben kezdődhetnek a tényleges munkálatok.

– Megújul a zöldfelület és a játszótér, kiépül egy sétány és egy futókör, a terület térvilágítást kap, továbbá megvalósul a vizes élőhely rehabilitációja. A tér hasznosításához igazodóan dombokat is kialakít majd a kivitelező.Vizesblokk épül, illetve a park körül 71 db parkolóhely, amelyből kettő akadálymentes lesz. Az erdős-fás területen kalandparkot tervezünk. A játszótér körüli fedett közösségi épület mellett kemence, ivókút megépítése is szerepel a tervekben. A játszótér árnyékolását is megvalósítjuk. Egy úgynevezett fogadótér kialakítását is tervezzük, ahol különböző információs táblákat látnának az érkezők, melyek a park, és a város rövid történetét mutatnák be–sorolta a terveket Marsi Péter, a városfejlesztési osztály vezetője.