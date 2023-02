– Régóta tart már az együttműködésük a helyi katonai bázissal. Mi indokolta a mostani látogatásukat?

Szendrei-Juhász Ágnes: – Több iskolával egyetemben mi is a bázis partnerintézményének számítunk. Ezek az iskolák nagyrészt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében találhatók, de Heves és Nógrád vármegyében is vannak ilyenek. Pest vármegyében azonban csak a Kinizsi Pál Gimnázium működik együtt aktívan a szolnoki bázissal. Mivel a helikopterdandár élére dr. Bali Tamás ezredes személyében új parancsnok került, ezért fontossá vált, hogy találkozzunk, és átbeszéljük a diákokat érintő ösztöndíjrendszert...

– Miről szól ez a program?

Szendrei-Juhász Ágnes: – Aki eléri a 3,5-ös átlagot és a honvédelmi alapismereteket tanulja, azok a diákok ösztöndíjat kaphatnak. Pályázniuk nem kell, minél jobb a tanulók átlaga, annál magasabb összeghez jutnak. A másik jó lehetőség a katonai formaruha. Ezt a fiatalok a bakancstól a hátizsákig térítésmentesen kapják meg. Az iskola határozza meg, hogy a formaruhát mely programokon ölthetik magukra a gyerekek.

– Hogyan lehet manapság felkelteni a fiatalokban a honvédelem iránti érdeklődést?

Szendrei-Juhász Ágnes: – A honvédelmi alapismereteket tanulhatja bárki, ez választható tárgy. Az iskolában akár katonai testnevelésen is részt vehetnek a diákok, katonai akadálypályával is rendelkezünk. A honvédelmi témákhoz több programmal csatlakozunk, sok esetben vendégelőadókat hívunk meg dr. Balangó László tanár úr szervezésével, aki szintén honvédelmi alapismereteket tanít iskolánkban. Járt már nálunk Vári Tibor, önkéntes műveleti tartalékos zászlós is, illetve a Magyar Honvédség Egészségügyi Központból vendégként meghívott előadók tartottak elsősegélynyújtási ismereteket. Fontos, hogy olyasvalaki beszéljen a gimnazistáknak erről a hivatásról, aki nap mint nap komoly feladatokat lát el. Így például a különböző nemzetközi katonai missziók keretében is. A szolnoki helikopterdandárral egyébként más típusú együttműködésünk is van, közreműködésükkel vitorlázórepülési programot biztosítunk a gyerekeknek, illetve lövészetet is tartunk.

– Mindenkinek a katonai pályát kínálják fel?

Stummer-Mészáros Bernadett: – Nem az a célunk, hogy valamennyi diákunkból katona legyen. Sokkal inkább azt szeretnénk, hogy a fiatalok rálássanak a honvédség feladataira, illetve a szabadidőt hasznosan töltsék el.

– Milyen programokkal készülnek a közeljövőben?

Stummer-Mészáros Bernadett: – Nemrégiben nyertünk a Honvédelmi Sportszövetség pályázatán, melynek egyik eleme, hogy részt veszünk az általuk szervezett légfegyveres lövészet elődöntőjében. A háziversenyünk már lezajlott. Lesz továbbá egy sportnapunk, ezenfelül a Mátrába látogatunk majd el. A projekt negyedik eleme egy tanár-diák lövészet, ahol a legjobbak mérettetnek meg. Ugyanakkor vízi tábort is szervezünk Tiszafüreden. Két hét múlva pedig a Középkori Kihívás Napjának adunk otthont. Különleges része lesz az eseménynek a „Kinizsi-pizza” elkészítése. Az étel megalkotására egy abonyi pizzériát kértünk fel. A szülői szervezet nemcsak ebben, hanem minden másban is segíti az iskola életét. Mivel most először tartunk ilyen alkalmat, ezért izgatottan várjuk a számunkra oly fontos eseményt.