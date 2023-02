Még 2020-ban fogalmazódott meg az elképzelés, miszerint az ejtőernyősképzés gazdagításához, a körkupolás, illetve a légcellás képzéshez szükséges lenne egy szimulátor beszerzése – adott ki közleményt a Magyar Honvédség. Maga a beszerzési eljárás 2021-ben, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként indult meg – tájékoztatott a dandárparancsnok az e.Sigma – Parachute simulator SOKOL M 3.0 elnevezésű szimulátor bemutatóján.

– Mintegy két év után érkeztünk el oda, hogy itt van egy olyan szimulátor, ami biztosítja az alapelvárásainknak megfelelő képzést, mind a körkupolás, mind a légcellás kiugrás, szabadesés, ereszkedés, illetve a földet érés begyakorlásához. Valamennyi stációt tudunk gyakoroltatni az ejtőernyősökkel. Ám nem csak a normál eljárásokat, hanem a vészhelyzeti eljárásokat, vagyis azokat a rendellenességeket is tudjuk szimulálni, amelyek felmerülhetnek a bevetések során.

Nagyon fontos, hogy nem csak nappali, hanem éjszakai, tehát éjjellátó képzést is tudunk biztosítani, amely új kaput nyitott a harcászati jellegű képzésnek. Nyilván az ugrásokat helyettesíteni nem tudjuk, de sokkal biztonságosabbá tudjuk tenni azokat a szimulátor használatával

– jelentette ki dr. Bali Tamás ezredes.

Az alakulat parancsnoka hozzátette: a tesztüzem tavaly december kezdődött meg, ennek során kiképzésen estek át Szolnokon az MH Kiss József 86. Helikopterdandár és az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár oktatói, akik így már hozzáfoghatnak saját állományuk kiképzéséhez. Azzal, hogy idén a debreceni felderítő katonák kiképzésére is sor kerül, a Magyar Honvédség ejtőernyős kiképzésének szerves részévé válik az újonnan beszerzett szimulátor – emlékeztetett a dandárparancsnok.

– A berendezés teljesen új világot nyit meg az ejtőernyős kiképzésben – mondta ezt már Szabó Norbert hadnagy, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Speciális Ejtőernyő Kiképző Központ parancsnokhelyettese. Sokan azt hiszik, hogy a szimulátorozás csak játék, holott attól még, hogy grafikai támogatás van mögötte, nem szabad így tekinteni rá. Az ejtőernyős kiképzés nagyon fontos dolog, az ejtőernyős hivatás komoly teljesítmény, amelynek az egyik jellemzője éppen az, hogy mindig a lehető legrosszabbra kell felkészülni. A szimulátor pont erre alkalmas. Valós idejű szituációban olyan vészhelyzeteket kínálhatunk az ejtőernyősnek, amelyre akár a valós életben is számíthat. Ez nem csak a légcellás ugráshoz, hanem a bekötött ugrásra is jellemző, valamint újdonság, hogy a pilóta most a vészhelyzeti eseteket is gyakorolhatja – mondta Szabó Norbert.

Elhangzott: a szimulátornak biztosítania kell a valós ejtőernyős feladatok szimulált végrehajtásának, valamint az ejtőernyős ugrások élményszerű bemutatásának, előzetes képzettség nélküli kipróbálásának lehetőségét a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és tartalékos katonái részére.

A maximálisan háromszáz kilogrammos súllyal terhelhető szimulátor egy függesztő mechanikával rendelkező állványból, egy vezérlő egységből, egy VR-szemüvegből, ejtőernyő-hevederből, összekötő-kábelekből és az egyes programok irányításához szükséges számítógépből áll.

Végül dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy is méltatta a jelentős fejlesztést. A Honvéd Vezérkar főnöke maga is kipróbálta a szimulátort, amelynek teljesítményét pozitívan értékelte, kiemelve, hogy a szimulátoros képzések az elmúlt évek során új szintre kerültek a Magyar Honvédségen belül.