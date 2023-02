A polgármesteri hivatal dísztermébe összehívott tanácskozáson a várost érintő lényeges kérdésekben dönthetnek. Így például az egyik legfontosabb napirendi pont lesz az önkormányzat 2023-as költségvetésének a megtárgyalása, valamint elfogadhatják a részvételi költségvetési program bevezetését is. Ez utóbbi lényege, hogy a település költségvetésének egy adott részéről, meghatározott paraméterek mellett a lakosság közvetlenül dönthet. Célja a közösség bevonása a gazdálkodási folyamatokba.

Az ülésen egyebek mellett tárgyalnak a civil szervezetek pályázati támogatásáról, az önkormányzat éves rendezvénytervéről és a közösségi programok bővítéséről is. Két intézmény, a Petőfi Művelődési Ház és a városi könyvtár beszámolóját, valamint munkatervét is jóváhagyhatják. Mindezeken kívül szó lesz többek között futópálya pályázat benyújtásáról, a lakásrendelet módosításáról és új temető rendeletet is elfogadhatnak a döntéshozók.